Alessio Dionisi (all. Empoli): “A Napoli per passare il turno di Coppa Italia”

Domenica sera per l’Empoli ci sarà la sfida al vertice contro la Salernitana per la serie B, ma il tecnico Alessio Dionisi non vuole sentire ragioni e lancia la sfida al Napoli. “Sappiamo che gli azzurri sono un’ottima squadra, sulla carta sappiamo che è impossibile, ma noi vogliamo puntare sul quasi. Ce la giocheremo al meglio e per provare a passare il turno di Coppa Italia. All’inizio lo considero quasi come un problema giocare la competizione, ma ora proveremo a dare il massimo, ruotando al meglio la rosa”. La verità è che i toscani hanno in testa la sfida di campionato e cercheranno di onorare al meglio la sfida per arrivare al top per la gara contro i campani di domenica sera.

Fonte: Carlo Alberto Pazienza CdS