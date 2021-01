Zigarelli, pres. FIGC Campania: “E’ stato alzato il sostegno ai collaboratori”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carmine Zigarelli, pres. FIGC Campania: “Programmi sul tavolo? In zona gialla i ragazzi dovranno ancora allenarsi individualmente, ma siamo in attesa di modifiche. Confrontandomi con le altre Federazioni – ed il CONI – sembrerebbe che c’è una propensione della FIPAV nel ritornare agli allenamenti il 18 gennaio: se possono farlo nei palazzetti, potremo farlo anche noi. Il Ministro dello Sport ha alzato il sostegno a tutti i collaboratori, nei mesi di novembre e dicembre. Una parte delle somme potevano essere date alle società per permettere screening sul territorio per permettere di continuare un’opera sociale e facendo, al contempo, un controllo sanitario. Come Dilettanti abbiamo perso due vetrine importanti: il torneo delle Regioni dell’anno scorso e quello di quest’anno. Di questa pandemia, chi ne risentirà di più, saranno i giovani che non hanno potuto esprimere il proprio talento. Dovremmo fare rete con la Federazione e trovare una soluzione – nelle sedi opportune – per portare proposte al Consiglio. Il danno non è solo economico, sociale, ma anche quelli psicologici: lo sport – come dice il presidente Malagò – è sempre salute”.