Zigarelli, pres. FIGC Campania: “E’ stata un’elezione emozionante”: “Un’elezione emozionante perché è stata fatta all’ultimo momento da remoto, ma è stata talmente elevata l’affluenza da parte delle società che alla prima convocazione si è raggiunto subito il quorum. A me piace vivere il territorio, vivere accanto alle società, mi piace stare con i piedi ben saldi a terra. Per ciò che sarà il futuro, vorrà restare accanto alle società campane per risolvere le tante problematiche esistenti con un comitato che viene da un periodo tormentato. Cercheremo, facendo appello alle istituzioni, a tornare quanto prima alla normalità. Violenza sui campi della Campania? Nel 2019, avevo parlato di formazione online nel mio programma, non immaginavo che 6 mesi dopo avrei fatto le elezioni online. Devo dire che i dirigenti campani hanno dimostrato maturità, formazione, a questo punto faccio i complimenti perché gli atti di violenza sui campi – che esistevano fino a febbraio scorso – si sono notevolmente ridotti.”