Ultime Castel Volturno – Lavoro personalizzato per Malcuit e Manolas

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della gara di domani alle ore 17,45 contro l’Empoli, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Prima fase dell’allenamento dedicata al torello, a seguire partitella a campo ridotto, infine passing drill e seduta tattica. Lavoro personalizzato per Malcuit come per Manolas che ha svolto anche terapie in palestra. Per il difensore greco è una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro. Invece ci saranno Koulibaly, Demme e Mertens, recuperati per la gara contro i toscani

Fonte: sscnapoli.it