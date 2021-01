SKY – Fatta per Linari all’A.s. Roma, venerdì le visite mediche

L’A.s. Roma, dopo aver sfiorato la finale di Supercoppa italiana, sconfitta nel finale dalla Juventus, non si accontenta e pensa al mercato per rinforzare la rosa. Dopo le notizie di ieri sera da Gianluca Di Marzio, arrivano conferme sull’acquisto di Elena Linari. La calciatrice toscana rescinde con il Bordeaux ed entro venerdì farà la visite mediche. Firmerà un contratto fino al 2024 e cercherà con le giallorosse di rilanciarsi dopo un’esperienza non positiva in Francia. La città eterna è pronta ad accogliere la gladiatrice della nazionale di Bertolini.

Fonte: gianlucadimarzio.com