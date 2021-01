Scozzafava,giornalista:”Un calciatore non può farsi condizionare dai social”

Su Radio Marte, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista, ecco le sue parole: “Gattuso? Persone estremamente intelligente, non può davvero pensare che un calciatore possa essere condizionato dai social. Credo che lui sappia di essere l’unico parafulmine, per cui è sovraesposto in una città nella quale una sovraesposizione dà adito a troppe critiche e veleni. Magari un calciatore può essere condizionato da tante cose, come abbiamo visto con Paolo Cannavaro e Lorenzo Insigne. Ogni volta si fanno crociate. Il Napoli in classifica è lì, dove ci si aspettava che fosse. Juventus? Il divario tra le due squadre francamente non è eccessivo. Osimhen? Naturalmente l’impossibilità di tornare con il gruppo preclude anche la verifica sulle sue condizioni”.