Sarri, mercoledì si gioca la sua partita: Napoli/Empoli

Resta tesserato per la Juventus fino al 30 giugno, Maurizio Sarri. Se per il 30 aprile gli verrà pagata la clausola da 2,5 milioni di euro, non scatterà il terzo anno di contratto. Non ha nessuna avventura che lo intriga sul serio, nonostante sia corteggiato. Soprattutto dalla Premier. Ed è lì che vorrebbe ricominciare. Mercoledì in Cppa Italia si gioca Napoli/Empoli. Due squadre che hanno significato molto per lui. A Empoli trovò un presidente, Corsi, che, ad un passo dal mandarlo via ci ripensò. Facendo la fortuna di entrambi. Sarri nell’estate del 2012 era disoccupato dopo l’esonero dal Sorrento, in Lega Pro. Bel coraggio. Ma andò bene. Scelse di vivere a Empoli, ma come a Napoli non ha mai frequentato un posto, un locale, un ristorante. E quando è andato via, si è pure scelto il successore: Giampaolo. Quando è morto Maradona ha confidato la sua tristezza a qualche vecchio amico: lo aveva visto a Castel Volturno, poi a Madrid. Una specie di idolo, anche per lui. Era andato a vederlo a Reggello, nella prima estate in ritiro, nel 1984. Napoli ed Empoli, la partita di Sarri.

Il Mattino