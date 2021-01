Per Osimhen i tempi si allungano tra tamponi e l’infortunio

Ieri sera il Napoli ha avuto la notizia non proprio buona su Osimhen, il tampone è ancora positivo, perciò ci sarà da attendere metà della prossima settimana che si negativizzi il tutto. Il nigeriano così proseguirà il suo isolamento in casa, con annesso allenamento. C’è da aggiungere inoltre che il dolore al braccio c’è ancora e il rischio che i tempi si allunghino sono evidenti. Se tutto va per il meglio, rientrerà a Febbraio, ma certamente come Dybala per la Juventus, anche l’ex Lille salterà la finale di Supercoppa italiana. Tra l’altro in casa bianconera sono ancora positivi Alex Sandro, De Light e Cuadrado. Per Gattuso insomma c’è ancora da attendere.

Fonte: Corriere dello Sport