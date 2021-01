Osimhen avverte ancora dolore al braccio, quando si rivedrà in campo?

Ma oltre all’indisponibilità legata alla sua positività al Covid-19, l’attaccante nigeriano avverte ancora fastidi al braccio e alla mano destra. La previsione è che il suo ritorno in campionato dovrebbe avvenire tra venti giorni-un mese e cioè per la sfida del 31 gennaio contro il Parma o per quella del 7 febbraio contro il Genoa, o quella ancora successiva di campionato con la Juventus. Salterà, quindi, certamente la sfida di Supercoppa al Mapei Stadium contro i bianconeri. Osimhen che s’infortunò il 13 novembre nel match di qualificazione di Coppa d’Africa contro Sierra Leone è guarito dalla lussazione alla spalla destra, la situazione in generale è migliorata, ma avverte ancora fastidi al braccio e alla mano. Un quadro più preciso si avrà dopo la visita di controllo a Castel Volturno da parte del responsabile dello staff medico azzurro, il dottore Raffaele Canonico: controllo che sarà possibile però solo appena dopo che Osimhen sarà guarito dal Covid-19. Intanto Victor è in isolamento a casa a Posillipo e si sta tenendo in forma fisicamente, corre sul tapis roulant e si allena sulla cyclette: è stato anche due settimane in Belgio al centro Move To Cure di Anversa dell’ex fisioterapista della nazionale belga Lieven Maesschalck per svolgere un percorso riabilitativo dopo la prima parte di terapie svolte con lo staff medico azzurro a Castel Volturno. Poi è stato a Lagos in Nigeria per le festività natalizie in famiglia e ha partecipato alla festa a sorpresa organizzata per il suo compleanno (il 29 dicembre), nella quale nè lui, nè gli altri indossavano la mascherina. Fonte: Il Mattino.