Napoli-Zaccagni, si riduce la distanza economica con l’Hellas Verona

Il Napoli non pensa solo al mercato di Gennaio dove dovrà soprattutto cedere i giocatori in sovrannumero della rosa, ma pensa al futuro. Il primo nome nella lista è certamente Mattia Zaccagni, entrato subito nelle grazie del d.s. Giuntoli. Tra il club azzurro e l’Hellas Verona non c’è molto da dire, la distanza tra le parti si è ridotta, 10 i partenopei, mentre sempre 15 gli scaligeri. La sensazione è che si chiuderà a Giugno, oppure come con Rrahmani che firmerà a Gennaio con annesse visite mediche. Non c’è fretta da parte dei partenopei, visto che ci sono altri nodi da sciogliere.

Fonte: CdS