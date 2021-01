Napoli, tornano Mertens e Koulibaly, per Manolas incece si dovrà attendere

Torna Koulibaly già per uno spezzone in coppa Italia domani con l’Empoli, torna Mertens contro la Fiorentina, Manolas dovrebbe farcela al massimo nel giro di due settimane. Per Osimhen, invece, bisognerà ancora attendere: ieri si è sottoposto a tampone naso-faringeo molecolare ed è risultato nuovamente positivo al Covid-19, anche se con una carica virale più bassa. Giovedì sarà sottoposto a nuovo tampone che potrebbe risultare negativo: in questo modo potrebbe poi riprendere il suo lavoro sul campo a Castel Volturno. Fonte: Il Mattino.