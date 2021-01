Napoli/Torino per Lobotka: attese novità nei prossimi giorni

E’ ormai scivolato in basso nelle gerarchie di Gattuso, Lobotka. Il centrocampista, arrivato lo scorso gennaio, in verità non ha mai convinto. Il Napoli avrebbe dato l’ok per un prestito con diritto di riscatto. Ed il Torino di Cairo ci starebbe facendo un serio pensierino, ma il giocatore non appare del tutto convinto. Forse la prospettiva del combattere per la salvezza e di sposare quella che attualmente è una causa difficile. C’è da ricordare che Lobotka guadagna 1,8 milioni di euro. Le parti, come si legge su Tuttosport dovrebbero riaggiornarsi nei prossimi giorni, con il Napoli che sarebbe pronto ad ascoltare qualsiasi tipo di proposta. Resta da valutare la volontà del giocatore.