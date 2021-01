Napoli e Verona per Zaccagni non devono aggiungere altro

La distanza non appare incolmabile tra il Napoli ed il Verona. L’oggetto del contendere è quel Zaccagni su cui ha messo gli occhi mezza serie A. Giuntoli ed il suo amico ds veneto, D’Amico non devono dirsi molto altro. Ognuno sa le richieste dell’ altro. In ogni caso bisogna attendere giugno. O altrimenti, concluderla come nel gennaio scorso con Rrahmani: firma sul sul contratto, persino le visite mediche e l’arrivederci poi alla nuova stagione. Ma adesso non c’è assolutamente fretta e pure Giuntoli ha altro a cui pensare.

CdS