Mertens recupera, in campo contro la Fiorentina?

Buone notizie invece, per Mertens: il belga contro la Fiorentina ci sarà, ieri ha svolto parte di allenamento personalizzato e parte in gruppo e forse potrebbe anche disputare uno spezzone di partita domani in coppa Italia contro l’Empoli. Ieri per lui si è prestato da massaggiatore, durante una terapia alla caviglia, Insigne: «Dries così domenica giochi, domenica giochi facile», le parole di Lorenzo in un simpatico video. L’attaccante belga è partito con la squadra per Udine ed era in tribuna, non ancora disponibile per giocare. In panchina c’era Koulibaly che aveva già svolto una giornata di allenamento in gruppo ma non poteva essere ancora rischiato: il difensore senegalese ora è pronto e dovrebbe già esserci domani contro l’Empoli, una sfida di avvicinamento al rientro in campionato contro la Fiorentina. Manolas, uscito per un risentimento muscolare al quarto d’ora della sfida contro l’Udinese, oggi sarà sottoposto a risonanza magnetica per valutare con precisione l’entità dell’infortunio. Ma le prime sensazioni sono state positive e sembra che il difensore greco possa farcela nel giro di due settimane, forse anche un po’ prima.