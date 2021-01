MERCATO – Aggiornamenti su Dimarco e Junior Firpo

Il Napoli, tra campo e mercato, cerca di guardare su più fronti, mercato compreso dove il ruolo principale sarà il terzino sinistro. La novità è certamente il laterale mancino dell’Hellas Verona Federico Dimarco. Per la società scaligera ha un diritto di riscatto di 6 milioni, mentre l’Inter un contro-riscatto di 7 milioni. Alla società azzurra interessa il terzino sinistro e lo ha fatto sapere al suo agente Giuseppe Riso che ovviamente vedrebbe nella piazza partenopea una grande occasione per il suo assistito. Su Junior Firpo, la trattativa potrebbe decollare solo in caso di cessione di Malcuit. Il calciatore del Barcellona piace e non poco all’entourage del Napoli

Fonte: Marco Giordano calciomercato.it