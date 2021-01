Marco Azzi: “Osimhen? Probabile ritorno contro il Parma, tampone permettendo”

In queste ore si rincorrono le voci sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen, a proposito della spalla e non solo. Il collega di Repubblica Marco Azzi aggiorna in tempo reale. “La punta nigeriana? Se il tampone dovesse essere negativo, nella giornata di giovedì, potrebbe rientrare in gruppo nei giorni successivi. La sensazione, Covid-19 permettendo è che il suo ritorno in campo sarebbe a fine Gennaio contro il Parma”.

Anche dal calcio Napoli sembra filtrare un certo ottimismo, ma si aspetta l’esito del tampone e poi nuova visita per avere un quadro della situazione di Osimhen più chiara.

Fonte: Marco Azzi Repubblica