Manolas mette nel mirino la Supercoppa del 20 gennaio

Quando durante la gara del Napoli alla Dacia Arena, Manolas si è infortunato, si è avuto un brivido. Lo si è visto come una specie di accanimento verso una squadra già falcidiata dagli infortuni. La diagnosi per il difensore greco parla di un risentimento muscolare alla coscia destra. Manolas in giornata dovrebbe completare tutti gli accertamenti medici per valutare, poi, tempi di recupero e rientro. Fino a ieri l’edema non si era ancora assorbito, comunque. Come si legge su La Repubblica, il problema non è di quelli gravi, la risonanza magnetica dirà di più, la speranza del giocatore, unita a quella di staff e tifosi, è quella di vederlo in campo per la Supercoppa italiana del 20 gennaio da giocare contro la Juventus al Mapei Stadium.