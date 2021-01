Juve accordo raggiunto per Scamacca, ma Paratici vuole Milik

La Juventus in cerca di un rinforzo in attacco ha trovato l’accordo con l’attaccante del Genoa Scamacca. Ma secondo l’edizione odierna di Tuttosport il dirigente bianconero Pratici vorrebbe Milik. Accordo raggiunto tra Juve e Sassuolo per Scamacca in prestito al Genoa dai neroverdi, ma chiusura della trattativa rimandata per capire se ci sono margini per arrivare a Milik, in rottura con il Napoli. Situazione più complicata quella del polacco con De Laurentiis che pare voglia dare una lezione all’attaccante dopo la forzatura del rinnovo con gli azzurri.