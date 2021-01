In vista dell’Empoli ampio turnover difesa e centrocampo per Gattuso

Per il Napoli non c’è neanche il tempo per la soddisfazione del successo contro l’Udinese alla “Dacia Arena”, che c’è già da pensare alla sfida contro l’Empoli di Coppa Italia. In vista del match contro i toscani, gara secca, in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori, ci sarà ampio turnover per mister Gattuso. In difesa ancora spazio a Rrahmani che vorrà rifarsi dopo la disattenzione contro i friulani, al suo fianco Maksimovic. Sulle corsie esterne Hysaj e Ghoulam. A centrocampo probabilmente giocheranno Demme, Lobotka ed Elmas. Infine l’attacco non è da escludere uno spezzone per Mertens, ma parte favorito Petagna, con Politano pronto dal primo minuto, c’è da capire se riposerà Lozano oppure Insigne.

Fonte: CdS