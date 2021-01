Il Marsiglia rappresenta una chance: Milik potrebbe pensarci

Il mercato di riparazione ai tempi del Covid. A tratti ancor più lento di quello di un’annata normale. La crisi c’è, si sente e si vede anche- Sarà per questo che Arkadiusz Milik sta cominciando a farsene una ragione, ha intuito che non è il caso di tirarla ancora per le lunghe, gettare via ancora dei mesi, significherebbe rinunciare, quasi certamente, all’ Europeo. Stavolta, pur senza che sia cambiato granché, s’avverte un’aria nuova o semmai la disponibilità a sedersi e a riflettere: l’Atletico Madrid si è allontanato, ma l’Olympique Marsiglia non ancora. E se dovesse, con un piccolo sforzo, superare la soglia dei dieci milioni di euro, si potrebbe entrare nel vivo della trattativa: il Napoli chiede 15 milioni di euro, gli immancabili bonus possono sanare il gap e spingere verso un esito positivo di una vicenda che va avanti da un bel po’ e che rischia di arrivare sino al 30 giugno, con esiti catastrofici per chiunque.

CdS