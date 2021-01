I nomi per la sinistra sono individuati, ma se non si cede…

Il Napoli è stato fin troppo chiaro: nessun movimento in entrata in questo mercato di gennaio. Cessioni, sì. E magari dopo quelle, chissà…Malcuit, utilizzato con il contagocce può andare al Parma, ma non basterebbe il suo trasferimento, tantomeno quello di Llorente (che aspetta segnali da Torino) per convincere De Laurentiis. Però, se si muovesse Ghoulam, il patron potrebbe pensarci. C’è da dire che per il terzino algerino tentazioni all’ orizzonte pare davvero non ce ne siano. Se a ciò si aggiungesse poi, Lobotka, richiesto da Cairo, allora si aprirebbero delle finestre nel bilancio che autorizzerebbero Adl ad intervenire. La priorità azzurra resta una ed una sola: la fascia sinistra. I due uomini individuati da tempo restano Junior Firpo (24) del Barcellona ed Emerson Palmieri (26) del Chelsea. I due anni di differenza non spostano assolutamente e il ballottaggio si risolverà soltanto se investire (prestito con diritto di riscatto o anche obbligo ma senza oneri eccessivi) avrà un senso tecnico e pure finanziario. Mai prima di aver venduto, però, come impongono le restrizioni.

CdS