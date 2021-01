Giordano, giornalista: “Mi aspetto ovviamente che il Napoli passi il turno”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista. “Domani mi aspetto cambi ma non tantissimi. Mi aspetto che ci sia Rrahmani, dev’esserci per forza perché gli è stato sottratto un tempo per via di certe circostanze. Mi aspetto ovviamente che il Napoli passi il turno. Oggi ci chiediamo la spesa per Lobotka che senso abbia avuto. Le risposte devono arrivare dal campo, anche perché non possano esseri ambizionanti le operazioni di mercato del Napoli dell’anno scorso. Certo va dato spazio a chi ha giocato di meno”.