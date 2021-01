Gattuso e dirigenti azzurri: possibile summit dopo la Supercoppa

5 sconfitte nelle ultime 17 giornata: sicuramente troppe per una squadra che vuole navigare nelle zone alte della classifica. KO figli sicuramente di svariati fattori, dalla poca incisività sotto porta, agli infortuni di diversi giocatori di spessore, ma non solo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport c’è anche una certa dose di “masochismo” dell’ allenatore, come lo definisce la rosea. Quel suo impuntarsi ed insistere su di un modulo che la squadra non riesce a sostenere. Infatti, non è escluso che, per discutere di queste problematiche, dopo la finale di Supercoppa, a prescindere dal suo esito, ci possa essere un vertice tecnico-societario tra l’allenatore e le alte sfere dirigenziali per fare il punto della situazione. E magari, a quel punto, definire anche gli ultimi dettagli del rinnovo di Gattuso con i partenopei.