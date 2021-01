Dal Kosovo non le mandano a dire a Gattuso per Rrahmani

Il primo tempo non è stato dei più facili per Amir Rrahmani, il retropassaggio non perfetto verso Meret e il gol di Lasagna e il cambio nell’intervallo. In Kosovo, terra dell’ex Hellas Verona non le hanno mandate a dire a mister Gattuso. “Wow, Rrahmani è stato sostituito da Gattuso. Un bravo allenatore non toglie il migliori difensore dopo un errore, wow”. Sembra un nuovo caso come fu per Lozano lo scorso anno, dove il tecnico venne criticato per aver puntato poco sul messicano, ora lui è insostituibile. Chissà se questo nuovo intrigo internazionale possa portare bene al calciatore kosovaro.

Fonte: Corriere dello Sport