Conferenza stampa A. Dionisi (all. Empoli): “A Napoli è impossibile, ma ci aggrappiamo al quasi”

Domani allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 17,45, ci sarà la sfida di Coppa Italia tra il Napoli e l’Empoli, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. In conferenza stampa le parole del tecnico dei toscani Alessio Dionisi. “I ragazzi si sono allenati da un paio di giorni, pronti per la sfida di domani contro il Napoli, carichi per fare un’ottima partita. Prima del Brescia, pensavo che la Coppa Italia fosse un peso per noi, ma con il tempo la consideriamo come un’opportunità. La sfida di domani sembra impossibile, sappiamo la forza dei nostro avversari, ma noi ci aggrappiamo al quasi. Probabilmente farò dei cambi, per vedere all’opera diversi elementi della rosa, ma ad oggi penso agli azzurri e poi al campionato”.

Fonte: pianetaempoli.it