Ceccarini, giornalista: “Ad oggi il Napoli non dovrebbe comprare nessuno”

Su Radio Marte, è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista, ecco le sue parole: “A oggi il Napoli non dovrebbe comprare nessuno, a volte il mercato riserva sorprese ma onestamente parlando non mi sembra che il mercato del Napoli possa trovare sfogo in entrata. Credo che l’obiettivo del Napoli sia di trovare un accordo per giugno per Zaccagni. Llorente? Ci sono dubbi che effettivamente parta a questo punto. A oggi dovrebbe uscire ma non è detto. Milik? Si sta cercando in ogni modo di vedere se c’è un’offerta che faccia guadagnare al Napoli un po’ di soldi. Lobotka? Non ci sono grandi indicazioni, va capita meglio la situazione. Malcuit? Sono sicuro che in prestito lo daranno, magari con riscatto. Emerson Palmieri? Legato a una partenza di Ghoulam ma a oggi non mi pare ci siano i presupposti. Fiorentina? Ha dato Lirola al Marsiglia, ora va trovata un’alternativa su quel lato. Callejon ormai fa il trequartista, quindi si punterà a Conti ma il Milan vuole cederlo a titolo definitivo. Più facile che Milik resti al Napoli o che Eriksen resti all’Inter? Bella lotta, nessuno dei due club giustamente vuole problemi, a oggi 51% escono e 49% rimangono”.