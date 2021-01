Carmignani, giornalista: “Ricci? Ora non è pronto per una grande squadra”

Su Radio Marte, è intervenuto Tommaso Carmignani, giornalista, ecco le sue parole: “L’Empoli ha battuto il Benevento nel turno precedente di Coppa Italia, poi avrebbe dovuto affrontare il Brescia che però ha rinunciato per diversi casi di COVID-19. La sensazione è che anche domani si darà spazio alle seconde linee, però nessuno vuole fare brutte figure ovviamente. Potrebbe essere un assaggio di Serie A, con la speranza che la stagione si concluda con il ritorno in questa categoria. Ricci? C’è stato un momento in cui l’Empoli rischiava di retrocedere in Lega Pro l’anno scorso. Lui emergeva sugli altri, l’unico a cui si poteva dare un buon voto in pagella. C’è stato l’interessamento di tante squadre, poi è successo qualcosa dopo il lockdown. Quando ha giocato in questa stagione ha giocato da 6 o 6,5. Però il presidente Corsi ha ragione a dire che va lasciato tranquillo. Ora come ora non è pronto per una grande squadra o per una più forte dell’Empoli. Fu accostato anche al Napoli ma non è pronto per questi palcoscenici”.