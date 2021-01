CALCIO FEMMINILE – Elena Linari passa all’A.s. Roma

Il mercato è sempre più attivo, anche per quanto riguarda il calcio femminile. E’ il caso di Elena Linari, difensore della nazionale italiana e giocatrice in ascesa anche in campo internazionale. L’A.s. Roma di mister Bavagnoli sarà la prossima squadra della giocatrice toscana che ha rescisso il contratto con il Bordeaux, dopo che in passato aveva militato all’Atletico Madrid, sfiorando lo scudetto. Importante colpo insomma per la società giallorossa, come riportato dal collega di Sky Gianluca Di Marzio.

Fonte: Sky Sport 2