Un top e due flop, per il Mattino l’attacco è stato così

Il giudizio de Il Mattino:

7 LOZANO

Ancora una volta il più brillante. Si guadagna il rigore per un fallo netto di Bonifazi. Mette in grande difficoltà Samir nell’uno contro uno, costretto a un fallo da ammonizione, sempre vivace, di testa a tuffo chiama a un grande intervento Musso e costringe a un altro fallo da giallo anche Becao.

5.5 INSIGNE

Realizza il rigore e arriva a quota 97 reti in maglia azzurra agganciando Altafini. Nei suoi tentativi dal limite invece difetta in precisione, i suoi tentativi si perdono tutti fuori dai pali: pericolosi soprattutto i due in avvio delle due frazioni. Continua a provarci in tutti i modi tirando da tutte le posizioni senza centrare il bersaglio, generoso nei recuperi.

5 PETAGNA

Gli arrivano pochissimi palloni puliti da controllare e nessun cross, una sola palla di testa dopo il primo tentativo di Lozano e mette i brividi a Musso chiamato a un grande intervento. Non incide, risucchiato tra i difensori centrali bianconeri, prova sotto tono, anche se non gli arriva neanche un cross dalle fasce.