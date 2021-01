Ultime Castel Volturno – Progressi da parte di Mertens

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di mercoledì 13 Gennaio allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli, alle ore 17,45. Squadra divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato contro l’Udinese lavoro di scarico in palestra. Gli altri calciatori non impegnati in terra friulana impegnati sul campo 3 con una sessione di torelli. A seguire passing drill, seduta tecnica e partitina a campo ridotto. Dries Mertens ha svolto lavoro personalizzato e a seguire con il gruppo.

Fonte: sscnapoli.it