Questa mattina l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha svolto il tampone come vige il protocollo in pieno periodo Covid-19. Il twitter del club azzurro aggiorna in tempo reale. “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana”.

Fonte: twitter Ssc Napoli