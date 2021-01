Udinese/Napoli: La moviola di Edmondo Pinna, non brilla Pasqua

Ancora non una buona gara per Fabrizio Pasqua che deve ritrovare al più presto la fiducia in se stesso (difficile quando chi ti sta intorno la mette in discussione): il rigore che non assegna al Napoli (poi lo salva il VAR, Nasca) è la cartina di tornasole del momento che sta attraversando l’arbitro della sezione di Tivoli (apprezzato anche per il “carpiato” nello scivolone da Striscia la Notizia nella ripresa). Per sua fortuna, la gara (25 falli, 3 ammoniti) scorre via da sé, valuta bene un tocco di braccio di Hysaj.



CLAMOROSO

Facile da vedere anche live il rigore che Pasqua non ha visto sul campo: il contatto di Bonifazi col destro sulle gambe di Lozano è netto, in ritardo, con il pallone già andando via. Nasca al VAR lo ha richiamato alla OFR (la revisione sul campo), Pasqua ci ha messo un secondo a capire il suo errore.



NO RIGORE

Ha chiesto il penalty anche l’Udinese, nella ripresa, con il risultato di 1-1: va al cross De Paul, il pallone finisce sul braccio di Hysaj che, però, ha le mani legate dietro la schiena. Il tocco è dunque non punibile.

Fonte: CdS