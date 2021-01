Serie A/Lo Spezia batte la Sampdoria e si aggiudica il derby ligure

SPEZIA-SAMPDORIA

La 17a giornata di Serie A si chiude con il monday night tutto ligure tra Spezia e Sampdoria. Dopo la vittoria conquistata in casa del Napoli, lo Spezia di Vincenzo Italiano vuole continuare a sorprendere e conquistare i tre punti fondamentali in classifica. La Samp invece vuole confermare la vittoria e la prestazione vista contro l’Inter.

PRIMO TEMPO

Al 20′ subito in vantaggio lo Spezia dagli sviluppi di calcio d’angolo. Palla al centro spizza Chabot per Terzi che da posizione ravvicinata batte Audero. 1-0. La reazione della Sampdoria peroò non si fa attendere e subito agguanta il pari. Jankto serve l’accorrente Candreva che con una conclusione dalla destra infila sotto la traversa. 1-1.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Spezia subito pericoloso con Nzola che vince un contrasto con Ekdal calcia, ma è bravo Yoshida a deviare in angolo. Al 60′ l’arbitro assegna un rigore allo Spezia per fallo di Thorsby in area. Dal dischetto va Nzola e sigla 2-1. I padroni di casa sfiorano anche il 3-1 con Pobega che stacca di testa, ma è di poco fuori. Alla fine del match la Sampdoria prova a pareggiarla con Yoshida, ma il pallone va fuori di poco. Lo Spezia vince e si aggiudica il derby ligure.