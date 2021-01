Rrahmani, un incubo da dimenticare al più presto

Una domenica da incubo. Peccato sia concisa con il suo esordio. Un retropassaggio suicida e Rrahmani vive una giornata da dimenticare. Senza dubbio ed al più presto. Un errore clamoroso che regala l’1-1 a Lasagna. Dopo di ciò il difensore appare notevolmente in confusione, tanto che ad inizio ripresa Gattuso decide per il cambio. In difficoltà evidente Rrahmani dal punto di vista fisico e poco tranquillo sotto quello psicologico, decisamente lontano dalla migliore condizione. Il tutto complicato dall’ uscita di Manolas e l’inserimento di Maksimovic. Nella ripresa è andata un po’ meglio con lo spostamento di Di Lorenzo da centrale ma il Napoli ha continuato a rischiare sui contropiedi dell’Udinese. Rrahmani in serata ha postato sulla sua pagina instagram una sua foto e sotto la parola soon collegandola con una freccia alla parola top con un’altra freccia rivolta verso l’alto e cioè presto al top.

