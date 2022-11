Paolo De Paola (giornalista): “Il Napoli è lì può lottare per lo scudetto. Gattuso rimprovera qualcosa ai calciatori che a volte copre”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: “Lotta scudetto? Almeno 5 squadre. Napoli, le due milanesi, la Roma, La Juve. Se il Napoli batte la Juve sarà un’impresa ed è lì. Gattuso? Questione strana. C’è qualcosa che rimprovera ai calciatori e che a volte copre. Questa roba della mollezza, della poca reattività è uno sprono. Certe cose sono strane per lui. Me le aspetto da Conte certe parole. Credo che l’allenatore abbia voluto dare una sveglia ai giocatori che non hanno reso al massimo. Ci sono giocatori che non stanno rendendo come prima e questo è un problema. Belle e imperfette al vertice? Si stanno facendo male da sole. L’Inter è inverosimile. La Roma sta andando al massimo e forse va anche fuori giri. La Juventus ha giocato malissimo. Con la Juve in undici, il Sassuolo dominava il gioco. Ha sfiorato il 2-1. Massa? Lo conosciamo (ride ndr). Rinnoverei a Gattuso? Su Gattuso bisogna affrontare un argomento delicato. Purtroppo la questione della miastenia non aiuta. In posti dove sei in prima linea, purtroppo se hai una defaillance fisica, l’ambiente ne risente. Tu hai davanti un allenatore che è abituato a farti paura e ora ti fa quasi tenerezza. È un approccio diverso. Ripeto massima comprensione umana, ma se uno va a vedere le cose sembra un rapporto modificato con i giocatori”.

