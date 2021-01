Oggi tampone per Osimhen, Gattuso “incrocia” le dita

L’assenza di Osimhen in attacco si sta facendo sentire, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche perchè la punta nigeriana da più soluzioni in zona offensiva. Oggi l’ex giocatore del Lille farà un nuovo giro di tamponi e se dovesse risultare negativo, farà la visita di controllo alla spalla. Ci vorrebbe ancora un po’ per rivederlo in campo, ma mister Gattuso incrocerà le dita e si augura che possa arrivare una buona notizia per Osimhen.

Fonte: Il Mattino