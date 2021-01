Le sorelle di Maradona chiedono una nuova perizia medica sulla morte

Claudia Nora, Ana Estela e Rita Mabel sono le tre sorelle di Diego Armando Maradona. Legate a Matias Morla, hanno chiesto attraverso l’avvocato che ha curato per anni gli interessi del fratello di essere ammesse all’inchiesta giudiziaria in corso sulla scomparsa del campione, avvenuta il 25 novembre. Il giudice ha accolto questa istanza, nella quale le tre sorelle Maradona chiedono un’ulteriore perizia medica per accertare le cause del decesso. «Non chiediamo pietà se c’è stato un responsabile. Vogliamo assolutamente sapere cosa accadde e perché accadde. Siamo disposte ad offrire collaborazione e chiediamo che siano imputati di falsa testimonianza coloro che hanno fornito dichiarazioni contraddittorie», scrivono nel documento presentato da Morla al giudice di Garanzia Diego Martinez. Fonte: Il Mattino