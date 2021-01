Kevin Malcuit lontano da Napoli: due le pretendenti

Sportitalia riporta interessanti notizie del calciomercato in casa Napoli, soffermandosi su Kevin Malcuit. Il terzino, ormai è chiaro, è destinato a non avere spazio o almeno sarà pochissimo, con Rino Gattuso. Tenendo presente che ieri, comunque si è scelto l’esordio di Rrahmani piuttosto che un suo utilizzo, anche quando il giocatore è stato sostituito. Per cui, appare chiaro che il suo futuro sarà lontano dal Napoli. Stando a quanto riportato, sarebbero due le pretendenti per il difensore azzurro. Non solo la Fiorentina di Prandelli, ma anche il Parma. Il Napoli ha completamente aperto al prestito per Malcuit.