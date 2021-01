Il Napoli, in silenzio, valuta un doppio colpo granata

Le voci ufficiali del Napoli dicono che nella finestra di mercato di gennaio non vi saranno operazioni. Almeno in entrata. Quindi i contatti tra gli azzurri ed il Torino, riferiti da Tuttosport, dovrebbero riguardare gli scambi e gli affari della prossima estate. Sul quotidiano si legge di un Napoli che, silenziosamente, starebbe cercando di portare a termine un doppio colpo: Lyanco e Meité. Sul centrocampista francese sembrava esserci forte il Milan, ma a quanto pare il Napoli si sarebbe inserito in maniera alquanto decisa, vista la mancanza a centrocampo di un calciatore con caratteristiche simili. Occhi, poi, anche sul difensore brasiliano Lyanco. Il Torino sembra essere al momento una società tenuta d’occhio particolarmente dalle big di serie A, visto che si parla anche di una cessione di Belotti. Per questo, però, si dovrà sicuramente aspettare giugno.