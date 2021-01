Il Mattino: in difesa Rrahmani non è l’unico flop

Il giudizio de Il Mattino

6.5 MERET

Bella parata sul tentativo di Stryger Larsen, prende gol dal retropassaggio errato di Rrahmani, Non sicuro nelle uscite alte da calcio d’angolo. Di piede nella ripresa chiude su due pericolosi contropiedi dell’Udinese, riesce a opporsi ancora a Stryger Larsen e poi a Lasagna tenendo il Napoli a galla nel momento più complicato.

6 DI LORENZO

Ammonito per un fallo tattico su Arslan per frenare una pericolosa ripartenza: diffidato sarà costretto a saltare la sfida con la Fiorentina. Pulito in appoggio, soffre però anche lui la velocità nelle ripartenze di Lasagna. Spostato da centrale in avvio di secondo tempo al posto di Rrahmani per riequilibrare l’assetto difensivo.

sv MANOLAS

Costretto ad arrendersi dopo solo un quarto d’ora per un problema muscolare, lascia il campo subito dopo il gol di Insigne su rigore. Un’uscita che crea scompensi alla difesa perché senza di lui la coppia centrale con Maksimovic, entrato al suo posto, e Rrahmani, soffre da morire e concede troppo agli attaccanti dell’Udinese.

4 RRAHMANI

Esordio da dimenticare. Incredibile ingenuità che regala il gol a Lasagna, sbaglia il retropassaggio a Meret pressato dall’attaccante bianconero. Un errore pesantissimo non l’unico in una prova molto negativa, la sua prima da titolare in maglia azzurra dopo i minuti finali giocati a Cagliari. Sostituito in avvio di ripresa.

5,5 HYSAJ

Il terzino albanese riparte titolare a sinistra ma soffre anche lui nella linea a quattro e fa fatica più del solito anche nell’uno contro uno. Nella ripresa torna a destra ma la situazione non cambia di molto perché l’Udinese continua a creare tanti grattacapi in contropiede. Però ha il merito di non mollare mai.