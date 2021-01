Il club azzurro non si accorge dell’ SOS lanciato da Gattuso

Si tratta di richieste d’aiuto, Gattuso in conferenza, davanti ai microfoni, in Tv, lancia degli SOS che la società non raccoglie, forse perchè non se ne avvede. E’ la tesi espressa da Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica. Il tecnico azzurro appare isolato ed in difficoltà. Si legge: “Non può essere insensibile la società, cominci Giuntoli, la sponda più vicina, a capire che cosa accade. Tutte le anomale conferenze di Gattuso sono messaggi criptici nella loro vaghezza, ma chiari messaggi di aiuto. Forse non è neanche un caso la mancata firma del nuovo contratto, tema che pure appassiona molti cronisti, ma è il più leggibile dei rebus”.