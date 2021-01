Il caso Juve-Napoli – Frattini ribadisce: «Il ruolo delle Asl va rispettato»

Quattro giorni fa il Collegio di Garanzia dello Sport ha reso pubbliche le motivazioni con le quali ha accolto il ricorso del Napoli, cancellando la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione per la mancata trasferta a Torino contro la Juventus dell’ottobre scorso.Il presidente del Collegio di Garanzia, l’ex ministro Franco Frattini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Il Collegio di Garanzia ha valutato gli atti dell’autorità sanitaria, che secondo la legge italiana è preposta a stabilire anche in casi come questo, se una squadra possa partire per una trasferta oppure no. Abbiamo ritenuto che, già il 3 ottobre 2020, la Asl competente aveva stabilito che – vista la presenza di casi positivi – c’era un obbligo di isolamento che avrebbe impedito la predisposizione a partire per Torino. La Asl è l’unica autorità che deve stabilire se ci sono rischi per l’incolumità pubblica oppure no. Abbiamo ritenuto che la forza maggiore si fosse già realizzata il 3 ottobre e il 4 ottobre ci fosse stata solo la conferma che non era possibile derogare. I protocolli consentono infatti una deroga». Fonte: Il Mattino