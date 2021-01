Giovanni Scotto: “Due squadre di A su Malcuit. Al Napoli piace un terzino dell’Arsenal”

Il Napoli tra campo e mercato, ha diversi temi da trattare nelle prossime settimane. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto aggiorna in tempo reale. “Nel #Napoli #Malcuit in uscita. #Parma leggermente in vantaggio sulla #Fiorentina, che entro inizio settimana prossima deciderà se affondare o ritirarsi. Il Parma promette al giocatore più spazio, ma il Napoli accetterà in base all’offerta migliore. No al prestito. Per il terzino sinistro il #Napoli si mette in corsa per Kieran Tierney dell’#Arsenal. Operazione per la prossima stagione, ma servono 25 milioni. #Maksimovic, in scadenza di contratto a giugno, è stato sondato dal #Liverpool, ma il Napoli non lo cede a gennaio”.

La Redazione