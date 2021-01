Gallo (direttore de Il Napolista): “Parole di Gattuso? Mi sembra strane a Napoli la stampa lo incensa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista: “Le parole di Gattuso, non so se riferisse anche al Napolista, non mi hanno fatto arrabbiare. Mi rendo conto che è un segnale di nervosismo da parte dell’allenatore. Mi sembra strano perché a Napoli la stampa lo ha incensato, quindi sentir dire che la stampa non ha aiuta è strano. Poi la prestazione di ieri non è stata entusiasmante, poi è arrivato il gol di Bakayoko. Ieri? Nemmeno le statistiche hanno salvato il Napoli. Comincia ad essere un problema. I nodi vengono al pettine. La questione infortuni va contestualizzata. Quest’anno tante squadre hanno avuto problemi. Il problema è che sembra che l’allenatore non abbia trovato la quadratura tecnica, ma non sono d’accordo con un eventuale cambio che non ci porterebbe da nessuna parte. In questo momento la parte più confusa è la società. In caso di addio di Gattuso? Secondo me non ci sono allenatori che potrebbero venire a Napoli. Forse Spalletti. Dobbiamo prendere un allenatore, non un mutuo. Il problema non credo sia la panchina. Manca una rotta, manca un progetto. Gattuso è il secondo problema. Giuntoli a rischio? Certo, credo di sì, ma non so cosa pensi De Laurentiis. Il Napoli ha speso tanto questo estate e non ce n’è uno titolare tranne Osimhen che si è fatto male. Ibra al Napoli stava venendo? Il Napoli aveva raggiunto un accordo con lui. L’accordo è rimasto anche dopo l’esonero di Ancelotti. Era in pratica tutto fatto. Mi pare l’accordo fosse relativo di circa 3-4 milioni con un contratto di sei mesi, da gennaio a giugno. Dopo l’esonero tutto salta. Ibra dice a Raiola che al Napoli vuole andare. Secondo una versione non è venuto perché Gattuso avrebbe detto che non andava bene nel suo 4-3-3 e che Ibra avesse creato scompiglio nello spogliatoio. L’altra versione, invece, è che, salutato Ancelotti, la società avrebbe ritenuto di non prendere Ibrahimovic. Quale la versione più attendibile? Credo la prima, ma se mandi via Ancelotti ci sta che tu non voglia Ibrahimovic. Anche la seconda è credibile”.