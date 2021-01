Dalle stelle alle stalle, Il Mattino vota il centrocampo azzurro

Ancora una volta delude Fabian, a centrocampo anche Piotr non brilla

4.5 FABIAN RUIZ

Lo spagnolo soffre la velocità dei bianconeri a centrocampo e non riesce nemmeno a illuminare al meglio con le verticalizzazioni per le punte. Controllato a uomo da Mandragora viene limitato nelle sue giocate e va in grande difficoltà quando gli azzurri si allungano e subiscono le ripartenze friulane.

6.5 BAKAYOKO

Il voto è per il gol, pesantissimo. Di testa svetta su tutti sul cross di Mario Rui, la palla carambola sul palo e finisce in porta. Non tiene il passo a centrocampo e soffre soprattutto De Paul quando va via palla al piede in verticale, non riesce ad arginare davanti alla linea, si riprende nella fase finale.

5 ZIELINSKI

Su di lui morde Becao che si stacca dalla linea difensiva a tre bianconera per non farlo girare. Il polacco da trequartista stavolta non incide, nessun lampo nel primo tempo, il primo tentativo pericoloso in avvio di ripresa è sventato con una grande parata da Musso.