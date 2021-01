Dalla panchina azzurra un top e 4 flop, i voti de Il Mattino

Il giudizio de Il Mattino:

5 MAKSIMOVIC

Entra al posto di Manolas, dopo le brutte prove contro Cagliari e Spezia aveva cominciato in panchina. Nel primo tempo sbaglia anche lui tanto in fase difensiva, va un po’ meglio nella ripresa quando al suo fianco gioca Di Lorenzo. Non dà mai però un senso di sicurezza al reparto difensivo.

6.5 MARIO RUI

Entra a inizio secondo tempo, a sinistra il Napoli si propone un po’ in più con la sua presenza nella classica catena con Insigne, gira bene palla a terra ma non crossa mai. Poi pennella splendidamente la punizione per il colpo di testa di Bakayoko: una palla invitante che il centrocampista francese gira in rete per il 2-1.

5.5 ELMAS

Entra al 23’ della ripresa al posto di Fabian Ruiz e gioca a centrocampo al fianco di Bakayoko: ci mette un po’ d’intensità in più rispetto alle ultime prove e per lo sviluppo del gioco in verticale. Ma il giovane macedone ancora deve crescere molto in continuità limitando i passaggi a vuoto.

5 LLORENTE

Lo spagnolo dà il cambio a Petagna, ammonito subito perchè per proteggere palla rifila un colpo un avversario. Prova a tenere palla di fisico per giocare di sponda però non riesce mai a puntare verso la porta anche perché non gli arrivano cross. Annullato dai difensori di Gotti.

sv DEMME

Entra nel recupero per Zielinski, il tedesco appena recuperato dai postumi della contusione al gluteo. Perde palla ma poi la riconquista con generosità e dà il suo contributo negli ultimi concitati minuti finali. Il suo rientro sarà importante per dare un maggiore apporto dinamico al centrocampo.