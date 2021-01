Corsi, pres. Empoli: “Napoli? La vera partita è contro la Salernitana”

Su Radio Crc è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ecco le sue parole: “Napoli? Ci sarà l’opportunità per chi ha giocato di meno finora di mettersi in mostra, nessuno si offenda, ma noi teniamo di più al campionato. Domenica ci sarà la sfida contro la Salernitana. Noi siamo primi in B, loro secondi. La gara al ‘Maradona’ è affascinante, ma per noi la vera partita è quella che giocheremo contro la Salernitana. Ricci è bravo, sentiamo in giro che interessa a parecchie squadre. A fine stagione vedremo. Gattuso? Mi piace come tecnico e come uomo, le sue uscite sono da stimolo per tutti. Anche per noi. Il suo modo di intendere il calcio somiglia a quello di Sarri. Sento spesso Sarri, spero di vederlo presto in panchina. Ultimamente l’ho trovato più carico. Avrebbe bisogno di lavorare con gente affamata e non con 30enni già arrivati”