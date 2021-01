Contro l’Empoli spezzoni di gara per Koulibaly e Mertens

Mercoledì pomeriggio alle ore 17,45 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà agli ottavi di finale l’Empoli. In vista della sfida contro i toscani, compagine di serie B, mister Gattuso opterà per il turnover, ma anche dare spazio ad alcuni elementi rientrati dagli infortuni. In difesa Di Lorenzo al centro visto che sarà squalificato contro la Fiorentina. Possibile spezzone a gara in corso di Koulibaly, non rischiato ad Udine, ma anche in attacco per Mertens. Da oggi si faranno le valutazioni sul loro stato di forma e poi si deciderà il da farsi.

Fonte: Il Mattino