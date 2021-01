Capuano (Radio 24): “Stagione difficile per gli arbitri italiani per quantità e qualità”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24: “Io credo che questo sia stato un week end di passaggio. Molte cose viste ieri saranno più chiare tra una settimana. Così a pelle mi ha sorpreso la capacità del Milan di andare oltre ogni problema. Pioli sta facendo i conti con difficoltà non normali. Continuo a credere che il Milan non sia da scudetto, ma credo che presto la realtà mi smentirà perché se continua così per un altro mese sarà difficile non considerarlo come una candidata valida. Poi vedo la difficoltà della Juventus di dare continuità alle proprie prestazioni. La linea di tendenza è la stessa. Dal punto di vista della continuità non ci siamo, vediamo come si lega tutto questo a Inter-Juventus. Terza fotografia di tendenza sono le parole di Conte. Io credo che l’Inter abbia una grande rosa, se ragioniamo in termini di profondità di rosa, compete solo con la Juve. Se parliamo di prestazione, quei venti minuti sono perfetti, ma poi c’è tutto il resto. Conte credo che potrebbe concentrarsi per far rendere al meglio una rosa profonda e di qualità. Fallo di ieri? Nel complesso Veretout si prende un vantaggio. Io faccio fatica da un po’ di tempo a questa parte a capire come funzioni, nonostante sia un suo grande sostenitore, il VAR. Al di là dell’episodio di ieri vi chiedo perché rivedendo un’azione da gol viene annullato il gol dell’Udinese, riferito a Juventus-Udinese, e non viene annullato il gol del Milan che nasce da un fallo di Cahlanoglu su Rabiot? A Torino applicato correttamente il VAR? A San Siro no! Io credo che su alcune tipologie di contatto, il VAR poi non vada ad intervenire. Secondo me ieri era fallo, ma il fatto che ci sia questa intangibilità che non si vada a vedere un’azione che nasce da tre momenti decisivi è un problema. Errore non dare subito il rigore su Lozano? Era coperto. Se non fosse stato coperto, oggi a fil di protocollo avremmo potuto parlare di intervento del Var improprio. Al massimo mi chiedo cosa stesse facendo l’assistente. Non è stata una bella domenica per gli arbitri. Massa? Ma anche il varista. Io sono sempre portato a giustificare l’errore di campo. Arbitri incidono sul campionato? Io vi voglio riportare ad una riflessione. Questo è un anno difficile per gli arbitri per qualità e quantità. L’anno scorso non c’era nemmeno la possibilità di fermarli, almeno quest’anno possono essere rientrati in serie B”.