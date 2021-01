Callejon si “ritrova”: tra una settimana sarà di nuovo Napoli

Un lampo di classe. Quello a cui a Napoli si era abituati. Un assist perfetto quello di Callejon in favore di Vlahovic che regala 3 punti “pesantissimi” alla Viola. «Il calcio vive di risultati e non di prestazioni purtroppo e la gara è stata sofferta, ma bisogna continuare su questa strada». Non è difficile immaginare il periodo di sofferenza che ha trascorso Callejon a Firenze, in un ruolo inedito con Beppe Iachini e poi in difficoltà con Prandelli. «Dopo alcuni momenti complicati, sono contento. Era un periodo un po’ strano per me. Negli ultimi anni a Napoli giocavo in continuazione, e ora ultimamente qui ero sempre in panchina, ma ho continuato a lavorare perché io sono testardo e, se lavori, le prestazioni arrivano. Sono felice non solo per la mia prestazione ma anche per quella di tutta la squadra. Prandelli? Mi diceva di correggere un po’ la posizione del primo tempo con il Cagliari». E tra una settimana, il ritorno, quel ritorno… «Sarà una partita bella e anche strana. Ritornare a Napoli, che è stata casa mia per sette anni, sarà particolare».

Il Mattino